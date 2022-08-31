Могут провести в ближайшие недели: в Госдепе назвали ответственного за "референдумы" в Украине

Как отметили в Государственном департаменте США, во время проведения "референдумов" РФ будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к Российской Федерации.

Российские оккупанты могут провести псевдореферендумы о присоединении Херсона, Запорожья, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областей к России в ближайшие недели. За этим всем стоит первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заявили в Госдепартаменте США, пишет CNN.

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что именно Кириенко отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к стране-агрессору, что будет незаконным в случае осуществления.

Стоит отметить, что Кириенко попал под санкции США в марте 2021 года и феврале 2022 года после того, как признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Патель добавил, что во время проведения "референдумов" РФ будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к Российской Федерации. Кроме того, он добавил, что заявления РФ о том, что украинцы якобы хотят присоединиться к России, — ложные.

[ + – ] Кириенко отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты практически завершили подготовку к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях Украины.

Добавим, что в оккупантов в Запорожской области нет четких планов по проведению так называемого референдума о вхождении в состав России.