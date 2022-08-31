Можуть провести найближчими тижнями: у Держдепі назвали відповідального за "референдуми" в Україні

Як зазначили у Державному департаменті США, під час проведення "референдумів" РФ використовуватиме кампанії пропаганди та дезінформації, фальсифікуватиме явку виборців та перебільшуватиме відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до Російської Федерації.

Російські окупанти можуть провести псевдореферендуми щодо приєднання Херсона, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей до Росії найближчими тижнями. За цим усім стоїть перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, заявили у Держдепартаменті США, пише CNN.

Офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель зазначив, що саме Кирієнко відповідає за нагляд за територіями, що утримуються Росією, до їх спроби приєднання до країни-агресора, що буде незаконним у разі здійснення.

Варто зазначити, що Кирієнко потрапив під санкції США у березні 2021 року та лютому 2022 року після того, як визнав так звані "ДНР" та "ЛНР" незалежними.

Патель додав, що під час проведення "референдумів" РФ використовуватиме кампанії пропаганди та дезінформації, фальсифікуватиме явку виборців і перебільшуватиме відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до Російської Федерації. Крім того, він додав, що заяви РФ про те, що українці нібито хочуть приєднатися до Росії, є хибними.

[ + – ] Кирієнко відповідає за нагляд за територіями, що утримуються Росією

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти практично завершили підготовку до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Додамо, що в окупантів у Запорізькій області немає чітких планів щодо проведення так званого референдуму щодо входження до складу Росії.