Не долетели в Украину: в Белгороде взорвались российские ракеты (видео)

Как минимум две ракеты оккупантов, которые летели в сторону Украины, взорвались на территории России. Жители Белгорода слышали громкие взрывы.

В российском Белгороде опять неспокойно. Там взорвались ракеты, которые летели в сторону Украины. Об этом пишут в Telegram-каналах.

Сообщают, что одна ракета упала ближе к границе, а вторая — взорвалась в небе. Были слышны мощные взрывы. Есть ли пострадавшие пока не информируют.

[ + – ] У Бєлгороді чути "хлопки"

Напомним, в течение двух недель в оккупированном Крыму были зафиксированы 27 "хлопков" на различных военных объектах ВС РФ. В результате диверсий и взрывов были уничтожены склады с боеприпасами, а также несколько единиц боевой авиации ВКС России.

Ранее жители города Клинцы Брянской области, находящегося в 45 км от границы с Украиной, сообщали о взрывах и пожаре в военной части.