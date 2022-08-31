Не долетіли до України: у Бєлгороді вибухнули російські ракети (відео)

Як мінімум дві ракети окупантів, що летіли у бік України, вибухнули на території Росії. Жителі Білгорода чули гучні вибухи.

У російському Бєлгороді знову неспокійно. Там вибухнули ракети, які летіли у бік України. Про це пишуть у Telegram-каналах.

Повідомляють, що одна ракета впала ближче до кордону, а друга вибухнула в небі. Було чутно потужні вибухи. Чи є постраждалі поки не інформують.

[ + – ] У Бєлгороді чути "хлопки"

Нагадаємо, протягом двох тижнів в окупованому Криму було зафіксовано 27 "хлопків" на різних військових об'єктах ЗС РФ. Внаслідок диверсій та вибухів було знищено склади з боєприпасами, а також кілька одиниць бойової авіації ВКС Росії.

Раніше жителі міста Клинці Брянської області, що знаходиться за 45 км від кордону з Україною, повідомляли про вибухи та пожежу у військовій частині.