Минусовали почти 120 захватчиков: на юге ВСУ мощно ударили по оккупантам

Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам российских оккупантов, складам боеприпасов, а также районам, где сосредоточена живая сила, вооружение и техника армии РФ.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ минусовали 117 захватчиков, более 30 единиц техники, а также склады, сообщает ОК "Юг".

ВСУ в течение вторника, 30 августа, отработали удары по 4 пунктам управления вражеских войск и 4 транспортным артериям — Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Из-за высокой степени повреждения захватчики вряд ли смогут их использовать для собственных целей.

Авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам российских оккупантов, складам боеприпасов, а также районам, где сосредоточена живая сила, вооружение и техника армии РФ.

По подтвержденным результатам выполнения огневых задач, российские войска понесли следующие потери:

117 оккупантов;

более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста", 18 единиц автобронетехники;

4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

[ + – ] ВСУ ударили по оккупантам

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что на протяжении всего дня 30 августа украинские силы наносили удары по ремонтным базам, складам и скоплениям живой силы оккупантов в Херсонской области.

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