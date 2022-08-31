Мінусували майже 120 загарбників: на півдні ЗСУ потужно вдарили по окупантах

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах російських окупантів, складах боєприпасів, а також районам, де зосереджена жива сила, озброєння та техніка армії РФ.

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Минулої доби ЗСУ мінусували 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки, а також склади, повідомляє ОК "Південь".

ЗСУ протягом вівторка, 30 серпня, відпрацювали удари по 4 пунктах управління ворожих військ та 4 транспортних артерій — Каховському, Дар'ївському та двом Антонівським мостам. Через високий ступінь пошкодження загарбники навряд чи зможуть їх використовувати для власних цілей.

Авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах російських окупантів, складам боєприпасів, а також районам, де зосереджена жива сила, озброєння та техніка армії РФ.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, російські війська зазнали таких втрат:

117 окупантів;

понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста", 18 одиниць автобронетехніки;

4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

[ + – ] ЗСУ вдарили по окупантах

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що протягом усього дня 30 серпня українські сили завдавали ударів по ремонтних базах, складах та скупченнях живої сили окупантів у Херсонській області.

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