Польская армия ведет переговоры с Южной Кореей о закупке аналога HIMARS

Южнокорейские реактивные установки совместимы с ракетами от М270 калибра 239 мм. Это высокомобильные системы с 12 или 40 направляющими.

Польша может сделать еще одну крупную закупку военной техники из Южной Кореи. Стороны ведут переговоры о закупке РСЗО K239 Chunmoo — аналоге американских HIMARS. Об этом сообщает Defense News.

Министерство национальной обороны Польши обдумывает вопрос закупки южнокорейского РСЗО K239 Chunmoo. Переговоры с Южной Кореей идут параллельно с США о приобретении около 500 РСЗО HIMARS. Изданию сообщили, что речь идет не только о покупке РСЗО, но и возможном совместном производстве.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами из Южной Кореи относительно возможного приобретения и совместной разработки ракетных установок K239 Chunmoo на колесных платформах", — заявил представитель Минобороны Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что переговоры с Южной Кореей нужны так как нужно учитывать возможности американского производства HIMARS. Поэтому К239 могут купить как быстрее решение, пока будут идти РСЗО из США. На данный момент информации о том, сколько единиц РСЗО могут закупить в Южной Корее нет.

Что известно о K239?

К239 Chunmoo — это южнокорейское РСЗО, разработанное в 2013 году. Пусковая установка содержит в себе 40 или 12 направляющих. Существует три варианта калибров — 131 мм с 40 направляющими, 227 мм и 239 мм с 12 направляющими. Дальность стрельбы также разная в зависимости от калибров — до 36 км для 131 мм ракет и 80 км в случае 239 мм. Также существует программа по созданию баллистической тактической ракеты с дальностью стрельбы до 300 или 600 км калибром в 600 мм.

[ + – ] Ракеты для РСЗО К239

На данный момент в армии Южной Кореи имеется 218 РСЗО в различных модификациях. Изготавливает ракеты компания Hanwha Group. При этом разработкой самой машины занималась Agency for Defense Development.

Напомним, 27 августа в Минобороны Польши заявили о подписании контракта с Южной Кореей о закупке танков и САУ на 5,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что кроме танков и САУ, Польша закупит 48 истребителей FA-50.