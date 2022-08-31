Польська армія веде переговори з Південною Кореєю щодо закупівлі аналога HIMARS

Південнокорейські реактивні установки сумісні з ракетами від М270 калібру 239 мм. Це високомобільні системи з 12 чи 40 напрямними.

Польща може зробити ще одну велику закупівлю військової техніки з Південної Кореї. Сторони ведуть переговори про закупівлю РСЗВ K239 Chunmoo — аналог американських HIMARS. Про це повідомляє Defense News.

Міністерство національної оборони Польщі обмірковує питання щодо закупівлі південнокорейського РСЗВ K239 Chunmoo. Переговори з Південною Кореєю йдуть паралельно зі США щодо придбання близько 500 РСЗВ HIMARS. Видання повідомили, що йдеться не тільки про купівлю РСЗВ, а й можливе спільне виробництво.

"Ми ведемо переговори з нашими партнерами з Південної Кореї щодо можливого придбання та спільної розробки ракетних установок K239 Chunmoo на колісних платформах", — заявив представник Міноборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про те, що переговори з Південною Кореєю потрібні, оскільки потрібно враховувати можливості американського виробництва HIMARS. Тому К239 можуть купити як найшвидше рішення, поки йтимуть РСЗВ із США. Наразі інформації про те, скільки одиниць РСЗВ можуть закупити в Південній Кореї, немає.

Що відомо про K239?

К239 Chunmoo — це південнокорейська РСЗВ, розроблена у 2013 році. Пускова установка містить у собі 40 або 12 напрямних. Існує три варіанти калібрів — 131 мм з 40 напрямними, 227 мм і 239 мм з 12 напрямними. Дальність стрільби також різна залежно від калібрів — до 36 км для 131 мм ракет і 80 км у разі 239 мм. Також існує програма створення балістичної тактичної ракети з дальністю стрільби до 300 або 600 км калібром у 600 мм.

[ + – ] Ракети для РСЗВ К239

Наразі в армії Південної Кореї є 218 РСЗВ у різних модифікаціях. Виготовляє ракети компанія Hanwha Group. При цьому розробкою самої машини займалася Agency for Defense Development.

Нагадаємо, 27 серпня в Міноборони Польщі заявили про підписання контракту з Південною Кореєю про закупівлю танків і САУ на 5,8 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що окрім танків і САУ, Польща закупить 48 винищувачів FA-50.