Польша получила бронемашины Cougar класса MRAP за 27 млн долларов (фото)

Бронемашины защищены путем совмещения конструктивных особенностей и материалов, обеспечивающих защиту как экипажа, так и моторного отсека от широкого спектра атак.

Армия Польши получила 26 бронированных автомобилей Cougar 4×4 класса MRAP. Они поступили в 18-ю механизированную дивизию имени генерала Тадеуша Бука. Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Ранее министр писал, что контракт на закупку 300 подержанных Cougar с повышенной противоминной защитой по военным излишкам США был подписан в декабре 2021 года. Всего он обошелся в сумму 27,5 миллиона долларов США.

На портале Мілітарний сообщили, что в августе закончился курс водителей 18-й дивизии по обслуживанию и ремонту этих бронемашин. Они также были оборудованы польскими системами связи, покрашены в соответствующее местным условиям цвета.

Сообщается, что польские спецназовцы уже используют 45 машин категории MRAP – M-ATV M1240A1. Их эксплуатация поддерживается компанией Rosomak SA, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Oshkosh Defense в мае 2021 года.

[ + – ] Бронемашины Cougar 4×4 Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter [ + – ] Бронемашины Cougar 4×4 Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Что такое Бронемашины Cougar?

Бронемашины Cougar, в данном случае класса MRAP(Mine-Resistant Ambush Protected) – это семейство бронированных автомобилей, которые производит американская компания Force Protection Inc. Машины оборудованы V-образным днищем, которое может перераспределить энергию от взрыва в сторону от экипажа. Cougar построены с колесной формулой 4х4, а также 6х6.

Ранее Фокус писал, что США в ближайшее время объявят о новой военной помощи Украине. Вашингтон, по словам представителя администрации Джона Кирби, уже выделили более $13 млрд на поддержку украинской армии и продолжит это делать в будущем.

Еще напомним, что Швеция раскрыла детали нового военного пакета для ВСУ. В МИД Швеции заявили, что они рассмотрят просьбу украинского министра Дмитрия Кулебы о поставках САУ Archer и ПЗРК RBS70.