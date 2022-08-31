Польща отримала бронемашини Cougar класу MRAP за 27 млн. доларів (фото)

Бронемашини захищені шляхом поєднання конструктивних особливостей та матеріалів, що забезпечують захист як екіпажу, так і моторного відсіку від широкого спектру атак.

Армія Польщі отримала 26 броньованих автомобілів Cougar 4×4 класу MRAP. Вони надійшли до 18-ї механізованої дивізії імені генерала Тадеуша Бука. Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Раніше міністр писав, що контракт на закупівлю 300 вживаних Cougar з підвищеним протимінним захистом у військових надлишках США було підписано у грудні 2021 року. Загалом він коштував 27,5 мільйона доларів США.

На порталі Мілітарний повідомили, що у серпні закінчився курс водіїв 18-ї дивізії з обслуговування та ремонту цих бронемашин. Вони також були обладнані польськими системами зв'язку, пофарбовані відповідно до місцевих умов кольору.

Повідомляється, що польські спецназівці вже використовують 45 машин категорії MRAP – M-ATV M1240A1. Їхня експлуатація підтримується компанією Rosomak SA, яка підписала угоду про співпрацю з Oshkosh Defense у травні 2021 року.

[ + – ] Бронемашини Cougar 4×4 Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter [ + – ] Бронемашини Cougar 4×4 Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Що таке Бронемашини Cougar?

Бронемашини Cougar, у цьому випадку класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) — це сімейство броньованих автомобілів, які виготовляє американська компанія Force Protection Inc. Машини обладнані V-подібним днищем, яке може перерозподілити енергію від вибуху від екіпажу. Cougar побудовані з колісною формулою 4х4, а також 6х6.

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