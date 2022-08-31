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Воєнний фокус

Польща отримала бронемашини Cougar класу MRAP за 27 млн. доларів (фото)

Бронемашини Cougar, Польща, фото
Бронемашини Cougar

Бронемашини захищені шляхом поєднання конструктивних особливостей та матеріалів, що забезпечують захист як екіпажу, так і моторного відсіку від широкого спектру атак.

Армія Польщі отримала 26 броньованих автомобілів Cougar 4×4 класу MRAP. Вони надійшли до 18-ї механізованої дивізії імені генерала Тадеуша Бука. Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Раніше міністр писав, що контракт на закупівлю 300 вживаних Cougar з підвищеним протимінним захистом у військових надлишках США було підписано у грудні 2021 року. Загалом він коштував 27,5 мільйона доларів США.

На порталі Мілітарний повідомили, що у серпні закінчився курс водіїв 18-ї дивізії з обслуговування та ремонту цих бронемашин. Вони також були обладнані польськими системами зв'язку, пофарбовані відповідно до місцевих умов кольору.

Повідомляється, що польські спецназівці вже використовують 45 машин категорії MRAP – M-ATV M1240A1. Їхня експлуатація підтримується компанією Rosomak SA, яка підписала угоду про співпрацю з Oshkosh Defense у травні 2021 року.

Бронемашини Cougar 4×4
Бронемашини Cougar 4×4
Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter
Бронемашини Cougar 4×4
Бронемашини Cougar 4×4
Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter
Бронемашини Cougar 4×4
Бронемашини Cougar 4×4

Що таке Бронемашини Cougar?

Бронемашини Cougar, у цьому випадку класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) — це сімейство броньованих автомобілів, які виготовляє американська компанія Force Protection Inc. Машини обладнані V-подібним днищем, яке може перерозподілити енергію від вибуху від екіпажу. Cougar побудовані з колісною формулою 4х4, а також 6х6.

Раніше Фокус писав, що США найближчим часом оголосять про нову військову допомогу Україні. Вашингтон, за словами представника адміністрації Джона Кірбі, вже виділив понад $13 млрд. на підтримку української армії і продовжить це робити в майбутньому.

Ще нагадаємо, що Швеція розкрила деталі нового військового пакету для ЗСУ. У МЗС Швеції заявили, що вони розглянуть прохання українського міністра Дмитра Кулеби про постачання САУ Archer та ПЗРК RBS70.