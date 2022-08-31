Работники ЗАЭС подвергаются насилию и репрессиям со стороны ВС РФ, — ГУР (видео)
Некоторые работники станции, которые не подходили россиянам для создания пропагандистской картинки представителям МАГАТЭ, пропали без вести.
Сотрудники Запорожской атомной станции подвергаются каждодневным репрессиям, которые устраивают российские военные. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По информации украинских разведчиков, часть работников, которых оккупанты посчитали недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны.
В свою очередь из оставшихся работников станции российские военные сформировали массовку, чтоб создать у членов Миссии МАГАТЭ (прибывают на территорию ЗАЭС уже 1 сентября, — ред.) впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.
С людьми уже работают российские политтехнологи по отработке сценария и созданию необходимой для Кремля "картинки".
"В связи с этим призываем мировое сообщество, все авторитетные международные организации и правительства способствовать эффективной и объективной работе Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", — заявили в ГУР.
В ведомстве уточнили, что в ходе работы мониторинговой группы должны быть выяснены все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации, способной повлечь аварию на крупнейшем в Европе ядерном объекте.
Напомним, несколько часов назад миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. В областной центр приехала колонна из 20 машин. Далее они направятся в захваченный Энергодар.
Ранее российские оккупанты заявили, что не выдадут спецпропусков членам миссии МАГАТЭ, поэтому им "придется стоять в очереди". Коллаборант Владимир Рогов отметил, что если бы специалисты въезжали через РФ, то смогли бы "безопасно, быстро и без препятствий" попасть на объект.