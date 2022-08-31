Працівники ЗАЕС зазнають насильства та репресій з боку ЗС РФ, — ГУР (відео)

Деякі працівники станції, які не підходили росіянам для створення пропагандистської картинки представникам МАГАТЕ, зникли безвісти.

Співробітники Запорізької атомної станції зазнають щоденних репресій, які влаштовують російські військові. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією українських розвідників, частина працівників, яких окупанти вважали недостатньо "благонадійними", зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.

Зі свого боку, з працівників станції, що залишилися, російські військові сформували масовку, щоб створити у членів Місії МАГАТЕ (прибувають на територію ЗАЕС вже 1 вересня, — ред.) враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів.

З людьми вже працюють російські політтехнологи з відпрацювання сценарію та створення необхідної для Кремля "картинки".

"У зв'язку з цим закликаємо світову спільноту, всі авторитетні міжнародні організації та уряди сприяти ефективній та об'єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС", — заявили в ГУР.

У відомстві уточнили, що у процесі роботи моніторингової групи мають бути з'ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка може спричинити аварію на найбільшому в Європі ядерному об'єкті.

Нагадаємо, кілька годин тому місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. В обласний центр приїхала колона із 20 машин. Далі вони попрямують у захоплений Енергодар.

Раніше російські окупанти заявили, що не видадуть спецперепусток членам місії МАГАТЕ, тому їм "доведеться стояти в черзі". Колаборант Володимир Рогов зазначив, що якби фахівці в'їжджали через РФ, то змогли б "безпечно, швидко та без перешкод" потрапити на об'єкт.