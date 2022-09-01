"Быстрых побед не будет": Арестович об операции по освобождению Херсона от оккупантов (видео)

По словам советника главы Офиса президента, сейчас украинские военные на юге разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

То, что украинские военные еще не взяли под контроль Херсон, не означает, что операция провалилась. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канаде "Фейгин LIVE".

По его словам, операция по освобождения Херсона от российских оккупантов проводится планомерно.

"Мы разрушаем логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами", — отметил советник главы Офиса президента.

Арестович подчеркнул, чтобы поставить украинский флаг над Херсонской ОГА и сохранить армию, нужно чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться.

"Быстрых побед не будет. Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович рассказал об операции по освобождению Херсона от оккупантов

Напомним, что Москва требует у оккупационной администрации Херсонской области провести продолжать подготовку к так называемому "референдуму" по присоединению к РФ. Однако такие требования вызывают лишь отчаяние и панику.

Также мы писали, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои, успех зависит от резервов ВСУ. По словам представителя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Рахманина, у группировки ВС РФ практически неограниченный запас боеприпасов и разного железа. Наступление ВСУ идет широким фронтом, по нескольким направлениям.