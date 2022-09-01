"Швидких перемог не буде": Арестович про операцію зі звільнення Херсона від окупантів (відео)

За словами радника глави Офісу президента, зараз українські військові на півдні руйнують логістику противника, системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

Те, що українські військові ще не взяли під контроль Херсон, не означає, що операція провалилася. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі "Фейгін LIVE".

За його словами, операція зі звільнення Херсона від російських окупантів проводиться планомірно.

"Ми руйнуємо логістику противника, системи ППО, склади з паливом та боєприпасами", — зазначив радник глави Офісу президента.

Арестович наголосив, щоб поставити український прапор над Херсонською ОДА та зберегти армію, потрібно, щоб противник не міг і не хотів ефективно давати відсіч.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович розповів про операцію зі звільнення Херсона від окупантів

Нагадаємо, що Москва вимагає від окупаційної адміністрації Херсонської області продовжувати підготовку до так званого "референдуму" щодо приєднання до РФ. Однак такі вимоги викликають лише відчай та паніку.

Також ми писали, що на херсонському напрямку йдуть запеклі бої, успіх залежить від резервів ЗСУ. За словами представника Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Сергія Рахманіна, в угрупуванні ЗС РФ практично необмежений запас боєприпасів та різного заліза. Наступ ЗСУ йде широким фронтом, за декількома напрямками.