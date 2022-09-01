Контрнаступление продолжается: в ОК "Юг" рассказали о потерях россиян за сутки 31 августа

Оккупанты лишись нескольких десятков единиц техники и 200 солдат.

Оперативное командование "Юг" подвело итоги боевой работы за 31 августа. В течение суток украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям. Также по врагу били ракетно-артиллерийские подразделения: удары нанесли по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны.

"Удержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов, — отметили в ОК "Юг". — Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена".

Какой урон нанесли оккупантам?

По данным ОК "Юг", за сутки у российских войск зафиксировали следующие потери:

201 оккупант;

12 танков Т-72;

18 единиц авто-бронетехники;

1 тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

1 зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3";

5 гаубиц "Мста-Б";

1 самоходная гаубица "Акация";

2 самоходные артиллерийские установки;

3 мобильных миномета.

Также уничтожены 6 складов боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков ВС РФ. Окончательные потери врага доразведываются.

Однако и россияне проявляли активность. Чтобы обезопасить себя от действий украинских подразделений они дистанционно минируют свои рубежи. По Березнеговатской громаде оккупанты нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52, обошлось без жертв. В течение дня россияне били из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам, повредив жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что контрнаступление идет не только на юге. По его словам, к тактике "тысячи порезов" решили прибегнуть, чтобы заставить россиян панически передвигать свои резервы по всей линии фронта протяженностью 1300 км.

31 августа в ОК "Юг" опровергли заявление минобороны РФ о том, что украинское контрнаступление провалилось. Судя по рассказам пленных россиян, запертая в Херсонской области на правом берегу Днепра группировка оккупантов очень демотивирована.