Контрнаступ триває: в ОК "Південь" розповіли про втрати росіян за добу 31 серпня

Окупанти втратили кілька десятків одиниць техніки і 200 солдат.

Оперативне командування "Південь" підбило підсумки бойової роботи за 31 серпня. Протягом доби українська авіація завдала 24 ударів по місцях зосередження противника, командних та опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних коліях і бойових позиціях. Також по ворогові били ракетно-артилерійські підрозділи: удари завдали по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби та радіолокаційних, реактивних системах залпового вогню та засобах протиповітряної оборони.

"Утримання Каховського та Дар'ївського мостів під щільним вогневим контролем унеможливило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів, — зазначили в ОК "Південь". — Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар'ївки знищено".

Якої шкоди завдали окупантам?

За даними ОК "Південь", за добу в російських військ зафіксували такі втрати:

201 окупант;

12 танків Т-72;

18 одиниць авто-бронетехніки;

1 важка вогнемета система "Солнцепек";

1 зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3";

5 гаубиць "Мста-Б";

1 самохідна гаубиця "Акація";

2 самохідні артилерійські установки;

3 мобільні міномети.

Також знищено 6 складів боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків ЗС РФ. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Однак і росіяни проявляли активність. Щоб убезпечити себе від дій українських підрозділів, вони дистанційно мінують свої рубежі. По Березнегуватській громаді окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52, обійшлося без жертв. Протягом дня росіяни били з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах, пошкодивши житлові будинки. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про те, що контрнаступ йде не лише на півдні. За його словами, до тактики "тисячі порізів" вирішили вдатися, щоб змусити росіян панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту завдовжки 1 300 км.

31 серпня в ОК "Південь" спростували заяву міноборони РФ про те, що український контрнаступ провалився. Судячи з розповідей полонених росіян, замкнене в Херсонській області на правому березі Дніпра угруповання окупантів дуже демотивоване.