Силы спецопераций США спасли в дебрях Африки из плена американского гражданина (фото)

83-летняя монахиня Тереза Теннисон была похищена в Буркина-Фасо неизвестными боевиками. Благодаря ССО, теперь она в безопасности.

Силы специальных операций США провели успешную спецоперацию по освобождению заложницы в Африке. Об этом сообщает The War Zone.

Информация о том, где и как проводилась операция очень ограниченная. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли упомянул, что генерал Ричард Клайд и Брайан Бентон провели операцию в Нигерии.

"Под командованием Рича команда ССО спасли гражданина США в Нигерии всего через 96 часов после захвата. Они ликвидировали Сулеймани и Багдади. И совсем недавно, в минувшие 48 часов спасли еще одного заложника", — заявил Милли.

Однако как пишут авторы, операция о которой речь позволила освободить Филиппа Уолтона — сына христианского миссионера. Он был захвачен в Нигере в 2020 году, а освобожден в Нигерии. Для этого привлекали конвертоплан CV-22 Osprey. Она проходила раньше.

На запросы журналистов прокомментировать в командовании, о чем идет речь в новой операции, военные посоветовали связаться с Африканским командованием, однако ответа от них еще нет.

[ + – ] Вероятно, ССО спасли 83-летнюю священослужащую Терезу Теннисон

Позднее католическая архиепархия Нового Орлеана и епископ епархии Кайя Теофил Наре в Буркина-Фасо сообщил об освобождении сестры Теннисон. Монахиня является членом ордена Марианитов Святого Креста, где она служила в Буркина-Фасо с 2014 года. Ее похитили неизвестные боевики в апреле. 83-летняя женщина теперь в безопасности.

Отмечается, что в Африке действует ряд террористических и воинствующих групп, включая ячейки Аль-Каиды и ИГИЛ. Они похищают христианских священнослужителей, а затем требуют за них выкуп.

Напомним, по данным СМИ, сеть американских коммандос помогает украинской армии находить и ликвидировать войска РФ. ВСУ получают разведданные по закрытым каналам связи.

В конце июля Зеленский представил нового командующего Силами спецопераций бригадного генерала Виктора Хоренко.