Силы спецопераций США спасли в дебрях Африки из плена американского гражданина (фото)
83-летняя монахиня Тереза Теннисон была похищена в Буркина-Фасо неизвестными боевиками. Благодаря ССО, теперь она в безопасности.
Силы специальных операций США провели успешную спецоперацию по освобождению заложницы в Африке. Об этом сообщает The War Zone.
Информация о том, где и как проводилась операция очень ограниченная. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли упомянул, что генерал Ричард Клайд и Брайан Бентон провели операцию в Нигерии.
"Под командованием Рича команда ССО спасли гражданина США в Нигерии всего через 96 часов после захвата. Они ликвидировали Сулеймани и Багдади. И совсем недавно, в минувшие 48 часов спасли еще одного заложника", — заявил Милли.
Однако как пишут авторы, операция о которой речь позволила освободить Филиппа Уолтона — сына христианского миссионера. Он был захвачен в Нигере в 2020 году, а освобожден в Нигерии. Для этого привлекали конвертоплан CV-22 Osprey. Она проходила раньше.
На запросы журналистов прокомментировать в командовании, о чем идет речь в новой операции, военные посоветовали связаться с Африканским командованием, однако ответа от них еще нет.
Позднее католическая архиепархия Нового Орлеана и епископ епархии Кайя Теофил Наре в Буркина-Фасо сообщил об освобождении сестры Теннисон. Монахиня является членом ордена Марианитов Святого Креста, где она служила в Буркина-Фасо с 2014 года. Ее похитили неизвестные боевики в апреле. 83-летняя женщина теперь в безопасности.
Отмечается, что в Африке действует ряд террористических и воинствующих групп, включая ячейки Аль-Каиды и ИГИЛ. Они похищают христианских священнослужителей, а затем требуют за них выкуп.
Напомним, по данным СМИ, сеть американских коммандос помогает украинской армии находить и ликвидировать войска РФ. ВСУ получают разведданные по закрытым каналам связи.
В конце июля Зеленский представил нового командующего Силами спецопераций бригадного генерала Виктора Хоренко.