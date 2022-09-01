Сили спецоперацій США врятували в нетрях Африки з полону американського громадянина (фото)

83-річну монахиню Терезу Тенісон викрали в Буркіна-Фасо невідомі бойовики. Завдяки ССО, тепер вона в безпеці.

Сили спеціальних операцій США провели успішну спецоперацію зі звільнення заручниці в Африці. Про це повідомляє The War Zone.

Інформація про те, де і як проводилася операція, дуже обмежена. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі згадав, що генерал Річард Клайд та Браян Бентон провели операцію в Нігерії.

"Під командуванням Річа команда ССО врятували громадянина США в Нігерії всього через 96 годин після захоплення. Вони ліквідували Сулеймані та Багдаді. І зовсім недавно, минулих 48 годин врятували ще одного заручника", — заявив Міллі.

Проте як пишуть автори, операція про яку дозволила звільнити Філіпа Волтона — сина християнського місіонера. Його захопили в Нігері у 2020 році, а звільнений у Нігерії. Для цього залучали конвертоплан CV-22 Osprey. Вона проходила раніше.

На запити журналістів прокоментувати у командуванні, про що йдеться у новій операції, військові порадили зв'язатися з Африканським командуванням, проте відповіді від них ще немає.

[ + – ] Ймовірно, ССО врятували 83-річну священослужницю Терезу Тенісон

Пізніше католицька архієпархія Нового Орлеана та єпископ єпархії Кайя Теофіл Наре у Буркіна-Фасо повідомив про звільнення сестри Тенісон. Черниця є членом ордена Маріанітів Святого Хреста, де вона служила у Буркіна-Фасо з 2014 року. Її викрали невідомі бойовики у квітні. 83-річна жінка тепер у безпеці.

Зазначається, що в Африці діє низка терористичних та войовничих груп, включаючи осередки Аль-Каїди та ІДІЛ. Вони викрадають християнських священнослужителів, а потім вимагають викуп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, мережа американських командос допомагає українській армії знаходити та ліквідувати війська РФ. ЗСУ отримують розвіддані закритими каналами зв'язку.

Наприкінці липня Зеленський представив нового командувача Сил спецоперацій бригадного генерала Віктора Хоренка.