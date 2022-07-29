Зеленський представив нового командувача Силами спецоперацій (фото)

Президент упевнений, що під керівництвом бригадного генерала Віктора Хоренка ССО наблизять перемогу над ворогом. Його попередник Григорій Галаган обіцяє не кидати бойове братство.

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ). Про це повідомив пресцентр командування ССО.

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Командуватиме ССО бригадний генерал Віктор Хоренко.

"Упевнений, що під його керівництвом буде багато досягнень і перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", — сказав президент.

В Офісі президента уточнили, що глава держави представив Хоренка під час робочої поїздки до Одеської області. Глава держави привітав військових із Днем сил спеціальних операцій.

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"Прошу продовжувати робити все, щоб ворог відчував, що спокою тут немає і ніколи не буде завдяки вашій службі, завдяки операціям, які ви проводите так, щоб у ворога земля горіла під ногами", — сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Орден "Золота Зірка" отримали родичі підполковника Олександра Капічуна, він удостоєний звання Героя України посмертно.

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Група спецпризначення, якою керував Капічун, завдала раптового удару по техніці ЗС РФ у Київській області, рух ворожої колони зупинився. Тоді було знищено майже 5 одиниць броньованої техніки та велику кількість військових РФ.

"Завдяки діям групи ворог не отримав своєчасне підкріплення, що зупинило наступ на Київ. Прикриваючи відхід групи спеціального призначення, підполковник Олександр Капічун загинув", — розповіли в ОП.

Попередник Хоренко — ветеран війни на Донбасі Григорій Галаган офіційно залишив посаду командувача ССО 29 липня.

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Галаган пообіцяв не кидати бойове братство.

"Я вдячний кожному, хто чесно та самовіддано виконував і продовжує виконувати обов'язки у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ. Люди важливіші за заліза — це правило для воїнів ССО було головним і повинно залишатися непорушним завжди", — заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський призначив нового командувача ССО указом від 25 липня.

Фокус раніше зібрав 5 головних фактів про рід військ Силах спецоперацій та їхню роботу. Бійці ССО задіяні в організації руху опору на тимчасово окупованих територіях.