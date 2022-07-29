Зеленский представил нового командующего Силами спецопераций (фото)

Президент уверен, что под руководством бригадного генерала Виктора Хоренко ССО приблизят победу над врагом. Его предшественник Григорий Галаган обещает не бросать боевое братство.

Президент Владимир Зеленский представил личному составу нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщил пресс-центр командования ССО.

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Командовать ССО будет бригадный генерал Виктор Хоренко.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и побед. И мы будем приближать победу каждый день", – сказал президент.

В Офисе президента уточнили, что глава государства представил Хоренко во время рабочей поездки в Одесскую область. Глава государства поздравил военных с Днем сил специальных операций.

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"Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами", – сказал Владимир Зеленский.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Орден "Золотая Звезда" получили родственники подполковника Александра Капичуна, он удостоен звания Героя Украины посмертно.

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Группа спецназначения, которой управлял Капичун, нанесла внезапный удар по технике ВС РФ в Киевской области, движение вражеской колонны остановилось. Тогда было уничтожено около 5 единиц бронированной техники и большое число военных РФ.

"Благодаря действиям группы враг не получил своевременное подкрепление, что остановило наступление на Киев. Прикрывая отход группы специального назначения, подполковник Александр Капичун погиб", – рассказали в ОП.

Предшественник Хоренко – ветеран войны на Донбассе Григорий Галаган официально покинул пост командующего ССО 29 июля.

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Галаган пообещал не бросать боевое братство.

"Я благодарен каждому, кто честно и самоотверженно выполнял и продолжает выполнять обязанности в составе Сил специальных операций ВСУ. Люди важнее железа – это правило для воинов ССО было главным и должно оставаться незыблемым всегда", – заявил он.

Напомним, что Зеленский назначил нового командующего ССО указом от 25 июля.

Фокус ранее собрал 5 главных фактов о роде войск Силах спецопераций и их работе. Бойцы ССО задействованы в организация движения сопротивления на временно оккупированных территориях.