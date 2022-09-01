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Россияне обстреляли Одесскую область ракетами "Оникс" с территории Крыма, – ОК "Юг"

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Противокорабельная ракета "Оникс".

По информации спикера оперативного командования Натальи Гуменюк, ВС РФ выпустили две ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион".

Российские военные сегодня ночью обстреляли Одесскую область ракетами "Оникс", выпущенными с территории временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты выпустили две ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион". Одну из них сбила система противовоздушной обороны, вторая попала по открытой местности. Разрушений и пострадавших нет.

"Есть факт атаки, то есть юг остается под вниманием врага, и они пытаются сделать все, чтобы мы чувствовали, что они тут присутствуют и лелеют свои планы", — прокомментировала Гуменюк.

Помимо Одесской области, россияне в ночь на 1 сентября дважды ударили по территории Березнеговатской громады в Николаевской области ракетами воздушного базирования с использованием авиации.

Напомним, в ОК "Юг" рассказали о потерях россиян за сутки 31 августа. Оккупанты лишись нескольких десятков единиц техники и 200 солдат.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что знают об успехах ВСУ на некоторых частях фронта. Российские подразделения частично отступают на юге, но опережать события не стоит, констатировали в Минобороны США.