Росіяни обстріляли Одеську область ракетами "Онікс" із території Криму, – ОК "Південь"

За інформацією спікерки оперативного командування Наталії Гуменюк, ЗС РФ випустили дві ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Російські військові сьогодні вночі обстріляли Одеську область ракетами "Онікс", що були випущені з території тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру сил охорони й оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти випустили дві ракети з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Одну з них збила система протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань і постраждалих немає.

"Є факт атаки, тобто південь залишається під увагою ворога, і вони намагаються зробити все, щоб ми відчували, що вони тут присутні та плекають свої плани", — прокоментувала Гуменюк.

Окрім Одеської області, росіяни в ніч на 1 вересня двічі вдарили по території Березнегуватської громади в Миколаївській області ракетами повітряного базування з використанням авіації.

Нагадаємо, в ОК "Південь" розповіли про втрати росіян за добу 31 серпня. Окупанти втратили кілька десятків одиниць техніки і 200 солдат.

У Пентагоні, зі свого боку, заявили, що знають про успіхи ЗСУ на деяких частинах фронту. Російські підрозділи частково відступають на півдні, але випереджати події не варто, констатували у Міноборони США.