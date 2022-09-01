В Курской области жалуются на обстрелы "с украинской стороны", – росСМИ

По сообщениям российских властей, пострадавших и разрушений нет. Тем не менее, школы в приграничных селах РФ решили запустить в дистанционном режиме.

Российские региональные власти сообщают об обстреле приграничных сел Курской области якобы с украинской стороны. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Журналисты уточняют, что пострадавших и разрушений здесь нет.

Как сообщается на сайте администрации Курской области, ВСУ якобы "попытались обстрелять" село Гордеевка в Кореневском районе, а также село Алексеевка Глушковского района.

Местные власти предупреждают, что школы в приграничных селах начали работу в дистанционном режиме.

Также в Курской области жалуются, что в 17 домах в Алексеевке "из-за действий ВСУ регулярно страдает вышка сотовой связи", поэтому там поставили усилители мобильного сигнала.

В то же время, вчера вечером одна из ракет, выпущенных ВС РФ по Харькову из Белгорода, не долетела до границы с Украиной и упала на территории Белгородской области.

Напомним, росСМИ регулярно сообщают об обстрелах приграничных российских территорий якобы с украинской стороны. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признался журналистам, что жители региона самостоятельно разрушают собственные дома, чтобы выдать повреждения за результаты "ударов ВСУ". Таким образом люди пытаются вынудить российские власти выплачивать им компенсации.

Также мы рассказывали о диверсии на железной дороге в Курской области. Рельсы подорвали на участке, который используют только для перегона грузовых поездов. Неделей ранее железную дорогу пытались взорвать в том же районе.