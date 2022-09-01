У Курській області скаржаться на обстріл "з української сторони", — росЗМІ

За повідомленнями російської влади, постраждалих і руйнувань немає. Проте школи в прикордонних селах РФ вирішили запустити в дистанційному режимі.

Російська регіональна влада повідомляє про обстріл прикордонних сіл Курської області нібито з українського боку. Про це пише агентство "РІА Новини".

Журналісти уточнюють, що постраждалих і руйнувань тут немає.

Як повідомляється на сайті адміністрації Курської області, ЗСУ нібито "спробували обстріляти" село Гордіївка у Коренівському районі, а також село Олексіївка Глушківського району.

Місцева влада попереджає, що школи в прикордонних селах розпочали роботу в дистанційному режимі.

Також у Курській області скаржаться, що в 17 будинках в Олексіївці "через дії ЗСУ регулярно страждає вежа стільникового зв'язку", тому там поставили підсилювачі мобільного сигналу.

Водночас, учора ввечері одна з ракет, випущених ЗС РФ у Харкові з Бєлгорода, не долетіла до кордону з Україною та впала на території Бєлгородської області.

Нагадаємо, росЗМІ регулярно повідомляють про обстріл прикордонних російських територій нібито з української сторони. При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков зізнався журналістам, що мешканці регіону самостійно руйнують власні будинки, щоб видати ушкодження за результати "ударів ЗСУ". Так люди намагаються змусити російську владу виплачувати їм компенсації.

Також ми розповідали про диверсію на залізниці Курської області. Рейки підірвали на ділянці, яку використовують лише для перегону вантажних потягів. Тижнем раніше залізницю намагалися підірвати у тому ж районі.