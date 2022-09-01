Беларусь и РФ проведут военные учения и отработают "освобождение" территорий, — Генштаб

В ВСУ отметили, что к учениям присоединятся также страны ОДКБ. Не исключено, что под "освобождением" имеется в виду захват приграничных областей Украины.

Беларусь запланировала новые военные учение, которые должны пройти 8-14 сентября совместно с российской армией и странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе мероприятий планируют отрабатывать "освобождение" территорий. Не исключено, что под этим имеется в виду захват приграничных областей Украины. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

По его словам, в ходе учений основное внимание будут приделать ведению маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, которые были временно захвачены врагом.

"Особенностями данного обучения является следующее: впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведение контрнаступления и выход на государственную границу", — заявил он.

Алексей Громов рассказал, что в учениях примут участие российские военные и страны ОДКБ. С беларусской стороны будет задействовано подразделение западного оперативного командования.

Военный чиновник добавил, что военные будут отрабатывать освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключено, что под "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

В Генштабе отмечают, что эти планы соответствуют концепции общих действий союзного государства Беларуси и России на украинском направлении, а ВСУ готовы к любым вариантам развития событий, в том числе на северном направлении. Однако вероятность наступления ВС РФ с Беларуси или вторжение белорусской армии в Украину остается низкой.

Напомним, 9 августа Беларусь анонсировала новые совместные с ВС РФ учения. Мероприятия с участием белорусских Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проходили на территории Беларуси, а затем переместились на российский аэродром.

Ранее, 4 августа советник белорусского политика Светланы Тихановской заявил, что армия России может использовать территорию Беларуси для нового наступления на Украину с севера. Он отметил, что самостоятельно Беларусь открыть "второй фронт" не решится.