Білорусь і РФ проведуть військові навчання та відпрацюють "звільнення" територій, — Генштаб

У ЗСУ наголосили, що до навчань приєднаються також країни ОДКБ. Не виключено, що під "визволенням" мають на увазі захоплення прикордонних областей України.

Білорусь запланувала нові військові навчання, які мають відбутися 8-14 вересня спільно з російською армією та країнами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). У ході заходів планують відпрацьовувати "визволення" територій. Не виключено, що під цим мають на увазі захоплення прикордонних областей України. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

За його словами, у ході навчань основну увагу приділятимуть веденню маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захоплених ворогом.

"Особливостями цього навчання є таке: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон", — заявив він.

Олексій Громов розповів, що в навчаннях візьмуть участь російські військові та країни ОДКБ. З білоруської сторони задіють підрозділ західного оперативного командування.

Військовий чиновник додав, що військові відпрацьовуватимуть звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключено, що під "втраченою територією" маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

У Генштабі зазначають, що ці плани відповідають концепції спільних дій союзної держави Білорусі та Росії на українському напрямі, а ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій, у тому числі на північному напрямку. Однак імовірність наступу ЗС РФ із Білорусі чи вторгнення білоруської армії в Україну залишається низькою.

Нагадаємо, 9 серпня Білорусь анонсувала нові спільні з ЗС РФ навчання. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони проходили на території Білорусі, а згодом перемістилися на російський аеродром.

Раніше, 4 серпня, радник білоруського політика Світлани Тихановської заявив, що армія Росії може використовувати територію Білорусі для нового наступу на Україну з півночі. Він зазначив, що самостійно Білорусь відкрити "другий фронт" не наважиться.