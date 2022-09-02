Серьезные потери: ВСУ мощно ударили по оккупантам на юге
Украинские защитники уничтожили более 100 российских военных, а также склады и технику.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки защитники нанесли удары по технике и живой силе врага, сообщает оперативное командование "Юг".
С помощью авиации украинские военные нанесли 18 ударов по складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян, опорным и командным пунктам.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, средствам противовоздушной обороны и скоплением врага. ВСУ продолжают огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.
За прошедшие сутки российская армия потеряла:
- 102 оккупантов;
- 6 танков;
- гаубицу "Мста-Б";
- реактивную систему залпового огня "Град";
- мобильный 120 мм миномет;
- 8 единиц автобронетехники;
- 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Кроме того, был поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.
Ранее Фокус писал, что ВСУ заставили отступить подразделения ВС РФ на четырех направлениях фронта.
Также мы сообщали, что Украина сократила площадь контрнаступления после предупреждения от США.