Серьезные потери: ВСУ мощно ударили по оккупантам на юге

Украинские защитники уничтожили более 100 российских военных, а также склады и технику.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки защитники нанесли удары по технике и живой силе врага, сообщает оперативное командование "Юг".

С помощью авиации украинские военные нанесли 18 ударов по складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян, опорным и командным пунктам.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, средствам противовоздушной обороны и скоплением врага. ВСУ продолжают огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

За прошедшие сутки российская армия потеряла:

102 оккупантов;

6 танков;

гаубицу "Мста-Б";

реактивную систему залпового огня "Град";

мобильный 120 мм миномет;

8 единиц автобронетехники;

5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, был поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.

Ранее Фокус писал, что ВСУ заставили отступить подразделения ВС РФ на четырех направлениях фронта.

Также мы сообщали, что Украина сократила площадь контрнаступления после предупреждения от США.