ВСУ заставили отступить подразделения ВС РФ на четырех направлениях фронта, — Генштаб

Россияне предприняли попытку наступления на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но из-за потерь вернулись на прежние позиции.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток заставили ВС РФ отступить сразу на четырех направлениях фронта. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 1 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. На Сиверском направлении из минометов и ствольной артиллерии ВС РФ в течение дня обстреливали Каменскую Слободку, Железный мост, Сеньковку Черниговской области и Стариковое Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания ранее занятых районов, а на Харьковском зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Удах, Сосновке, Больших Проходах, Питомнику, Русской Лозовой, Русских Тишках, Черкасских Тишках, Старому Салтову и Пришибу.

На Славянском направлении ВС РФ использовали реактивную и ствольную артиллерию для ведения огня по Грушевахе, Большой Камышевахе, Вернополью, Долине, Краснополью, Дибровному и Новой Дмитровке. В районе Новой Дмитровки и Богородичного враг применял армейскую авиацию. Кроме этого, ВС РФ осуществили попытку наступления в направлении Долины, но были вынуждены отступить.

На Краматорском направлении оккупанты из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО обстреливали Райгородок, Пискуновку, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевку, Спорное и Раздолевку.

На Бахмутском направлении из тяжелого вооружения ВС РФ вели прицельный огонь по Веселому, Яковлевке, Выемке, Белогоровке, Краснополовке, Звановке, Соледару, Бахмуту, Бахмутскому, Майорску и Веселой Долине. В течение суток зафиксировано наступление в направлении населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, однако ВС РФ успеха не имели.

На Авдеевском направлении из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливались Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески. В районе Времовки, Нескучного и Александрополя российские войска задействовали авиацию. В направлениях Первомайского, Невельского и Опытного оккупанты хотели улучшить свое тактическое положение, но из-за потерь среди личного состава отступили.

На Новопавловском направлении под обстрелы попали Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Для огня по районам Марьинки россияне также использовали авиацию. В районе населенного пункта Водяное оккупанты осуществили попытку наступления, но отступили на прежние позиции.

На Запорожском направлении враг обстреливал Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобужском направлении из танков, минометов и ствольной артиллерией зафиксированы удары по Андреевке, Новогригоровке, Широкому, Партизанскому, Новопетровке, Любомировке, Шевченковому, Степовой Долине, Таврийскому, Александровке, Первомайскому, Ольгино и Лозовому.

[ + – ] ВСУ отразили наступление ВС РФ на четырех направлениях фронта, — Генштаб

Стоит отметить, что 1 сентября в Министерстве обороны отчитались о ходе контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении и сообщили, что украинские военнослужащие активно уничтожают командные пункты и базы с боеприпасами ВС РФ.

Также сообщалось, что Беларусь и Россия проведут совместные учения вблизи украинской границы, в ходе которых оккупационные войска отработают "освобождение территорий".