ЗСУ змусили відступити підрозділи ЗС РФ на чотирьох напрямках фронту, — Генштаб

Росіяни зробили спробу наступу на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але через втрати повернулися на колишні позиції.

Підрозділи Збройних Сил України протягом доби змусили ЗС РФ відступити одразу на чотирьох напрямках фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 1 вересня.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін не зафіксовано. На Сіверському напрямку з мінометів і ствольної артилерії ЗС РФ протягом дня обстрілювали Кам'янську Слобідку, Залізний Міст, Сеньківку Чернігівської області та Старикове Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів, а на Харківському зафіксовано обстріл із танків, ствольної та реактивної артилерії по Удах, Соснівці, Великих Проходах, Питомнику, Руській Лозовій, Руських Тишках, Черкаських Тишках, Старому Салтову та Пришибу.

На Слов'янському напрямку ЗС РФ використовували реактивну та ствольну артилерію для ведення вогню по Грушувасі, Великій Комишувасі, Вернопіллю, Долині, Краснопіллі, Дібрівному та Новій Дмитрівці. У районі Нової Дмитрівки та Богородичного ворог застосовував армійську авіацію. Крім цього, ЗС РФ здійснили спробу наступу в напрямку Долини, але були змушені відступити.

На Краматорському напрямку окупанти з танків, мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ обстрілювали Райгородок, Піскунівку, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївку, Спірне та Роздолівку.

На Бахмутському напрямку з важкого озброєння ЗС РФ вели прицільний вогонь по Веселому, Яковлівці, Виїмці, Білогорівці, Краснополівці, Званівці, Соледару, Бахмуту, Бахмутському, Майорську та Веселій Долині. Протягом доби зафіксовано наступ у напрямку населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, проте ЗС РФ успіху не мали.

На Авдіївському напрямку з танків, мінометів і ствольної артилерії обстрілювали Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски. У районі Времівки, Ненудного й Олександрополя російські війська задіяли авіацію. У напрямах Первомайського, Невельського й Опитного окупанти хотіли покращити своє тактичне становище, але через втрати серед особового складу відступили.

На Новопавлівському напрямку під обстріл потрапили Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мар'їнка. Для вогню по районах Мар'їнки росіяни також використовували авіацію. У районі населеного пункту Водяне окупанти здійснили спробу наступу, але відступили на колишні позиції.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював Новополь, Ольгівське, Гуляйполе, Луговське.

На Південнобузькому напрямку з танків, мінометів і ствольної артилерією зафіксовано удари по Андріївці, Новогригорівці, Широкому, Партизанському, Новопетрівці, Любомирівці, Шевченковому, Степовій Долині, Таврійському, Олександрівці, Первомайському, Ольгиному та Лозовому.

[ + – ] ЗСУ відобразили наступ ЗС РФ на чотирьох напрямках фронту, — Генштаб

Варто зазначити, що 1 вересня в Міністерстві оборони прозвітували про хід контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку та повідомили, що українські військовослужбовці активно знищують командні пункти й бази з боєприпасами ЗС РФ.

Також повідомлялося, що Білорусь і Росія проведуть спільні навчання поблизу українського кордону, під час яких окупаційні війська відпрацюють "звільнення територій".