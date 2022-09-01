"Продовжуємо знищувати ворога": у Міноборони розповіли про хід наступу на півдні

ЗСУ продовжують знищувати російські військові бази, командні пункти і транспортні шляхи. Робиться все для зменшення сил та потужності ворога.

Українські військові ведуть позиційні бої та закріплюються на територіях під час наступу на півдні. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

Нині бійці ЗСУ ведуть позиційні бої та закріплюються на територіях, військові продовжують завдавати ударів по транспортних шляхах ЗС РФ.

"Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, якими вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їхні командні пункти та місця зосередження особового складу та техніки, все, що стосується зменшення сил і потужності ворога", — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що знають про успіх ЗСУ під час наступу на півдні. Російські війська змушені частково відводити підрозділи. Проте там закликали не випереджати події.

У ОК "Південь" повідомили, що за добу ЗСУ знищили 200 солдатів та десятки одиниць техніки ЗС РФ. Авіація завдала 24 ударів по місцях зосередження ворога.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про те, що контрнаступ відбувається не лише на півдні. За його словами, до тактики "тисячі порізів" вирішили вдатися, щоб змусити росіян панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту завдовжки 1300 км.