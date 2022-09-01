"Продолжаем уничтожать врага": в Минобороны рассказали о ходе наступления на юге

ВСУ продолжают уничтожать российские военные базы, командные пункты и транспортные пути. Делается все для уменьшения сил и мощности врага.

Украинские военные ведут позиционные бои и закрепляются на территориях в ходе наступления на юге. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, передает "РБК-Украина".

Ныне бойцы ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях, военные продолжают наносить удары по транспортным путям ВС РФ.

"Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощности врага", — рассказал Гуменюк.

Напомним, в Пентагоне заявили, что знают об успеха ВСУ в ходе наступления на юге. Российские войска вынуждены частично отводить подразделения. Однако там призвали не опережать события.

В ОК "Юг" сообщили, что за сутки ВСУ уничтожили 200 солдат и десятки единиц техники ВС РФ. Авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения врага.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что контрнаступление идет не только на юге. По его словам, к тактике "тысячи порезов" решили прибегнуть, чтобы заставить россиян панически передвигать свои резервы по всей линии фронта протяженностью 1300 км.