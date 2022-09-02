Серйозні втрати: ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні

Українські захисники знищили понад 100 російських військових, а також склади та техніку.

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Минулої доби захисники завдали ударів по техніці та живій силі ворога, повідомляє оперативне командування "Південь".

За допомогою авіації українські військові завдали 18 ударів по складах з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях росіян, опорним та командним пунктам.

Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії відпрацьовано ряд вогневих завдань по 9 пунктам управління, 2 поромним переправам, 2 пунктам управління безпілотниками, засобам протиповітряної оборони та скупченням ворога. ЗСУ продовжують вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар'ївським мостами.

Минулої доби російська армія втратила:

102 окупантів;

6 танків;

гаубицю "Мста-Б";

реактивну систему залпового вогню "Град";

мобільний 120 мм міномет;

8 одиниць автобронетехніки;

5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Крім того, було вражено пункт управління безпілотниками в районі Правдино та поромну переправу біля Козацького.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ змусили відступити підрозділи ЗС РФ на чотирьох напрямках фронту.

Також ми повідомляли, що Україна скоротила площу контрнаступу після попередження від США.