"Кадровый голод": РФ может отправить на войну в Украине не больше 350 тысяч военных, — ГУР

Структура ВС РФ создана по советски принципам комплектования. Поэтому части обеспечения доминируют по количеству над боевыми подразделениями.

У Вооруженных сил России с момента полномасштабного вторжения в Украину наблюдается кадровый голод. Таким образом РФ может задействовать на войне максимум 300-350 тысяч военнослужащих. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире "Военного телевидения Украины".

По его словам, структура ВС РФ создана по советским принципам комплектования. Поэтому части обеспечения доминируют по количеству над боевыми подразделениями. Скибицкий добавил, что в российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, у РФ есть мощный контингент в Сирии.

"Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то выходит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

В ГУР отмечают, что кадровый голод в армии РФ активно проявился после значительных потерь в первые дни вторжения в Украину. По словам Скибицкого, в марте-апреле Кремль решил задействовать в войне только военнослужащих по контракту. Однако из-за увеличения потерь и раненых в России стало меньше желающих принимать участие в военных действиях.

Напомним, 30 августа в украинской разведке сообщали, что из-за провала скрытой мобилизации Россия увеличивает количество наемников из ЧВК. По данным ведомства, наемники работают только на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

28 августа в ГУР заявляли, что Россия планирует мобилизировать еще 90 тысяч человек. Мобилизация будет проходить с помощью создания так называемых добровольческих батальонов. Цель РФ — восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена на фронте в Украине.