"Кадровий голод": РФ може відправити на війну в Україні не більше 350 тисяч військових, — ГУР

Структура ЗС РФ створена за радянськими принципами комплектування. Тому частини забезпечення домінують за кількістю бойових підрозділів.

У Збройних силах Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну спостерігається кадровий голод. Так, РФ може задіяти на війні максимум 300-350 тисяч військовослужбовців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі "Військового телебачення України".

За його словами, структуру ЗС РФ створено за радянськими принципами комплектування. Тому частини забезпечення домінують за кількістю бойових підрозділів. Скібіцький додав, що в російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об'єктів як на території Росії, так і за її межами. Крім того, РФ має потужний контингент у Сирії.

"Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент у Нагірному Карабаху, контингент у Казахстані. Так, якщо скласти це воєдино, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", — розповів представник військової розвідки України.

У ГУР зазначають, що кадровий голод в армії РФ активно проявився після значних втрат у перші дні вторгнення в Україну. За словами Скібіцького, у березні-квітні Кремль вирішив задіяти у війні лише військовослужбовців за контрактом. Однак через збільшення втрат і поранених у Росії поменшало охочих брати участь у воєнних діях.

Нагадаємо, 30 серпня в українській розвідці повідомляли, що через провал прихованої мобілізації Росія збільшує кількість найманців із ПВК. За даними відомства, найманці працюють лише на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

28 серпня в ГУР заявляли, що Росія планує мобілізувати ще 90 тисяч людей. Мобілізація проходитиме за допомогою створення так званих добровольчих батальйонів. Мета РФ — заповнити втрати, наростити свої зусилля та збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосовано на фронті в Україні.