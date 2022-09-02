СБУ разоблачила коллаборантов, которые сдавали ВС РФ пароли от блокпостов Харьковщины (фото)

Одним из предателей оказался сотрудник компании, которая предоставляет услуги энергоснабжения в регионе.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании двух коллаборантов, которые передавали ВС РФ разведданные о расположении подразделений Вооруженных сил Украины и пароли блокпостов в Харьковской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, коллаборантами оказались местные жители, которые из-за идеологических взглядов добровольно согласились сотрудничать со спецслужбами России.

Женщина, используя свои связи в Харькове, собирала разведывательные данные о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ. Ее подельником оказался сотрудник местной фирмы, которая предоставляет услуги энергоснабжения. Мужчина, как утверждают в СБУ, имел доступ к зданиям и сооружениям, что позволяло ему беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военнослужащих.

"Одной из основных задач коллаборантов было получение актуальных паролей, используемых на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям России с помощью мессенджеров. Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности", — подчеркивают в пресс-центре ведомства.

Коллаборантам предъявлено подозрение по ч.2 ст. 28 и ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "Государственная измена" соответственно.

По решению суда подозреваемые в течение следующих 60 дней будут содержаться под стражей без права внесения денежного залога.

[ + – ] Коллаборанты передавали россиянам пароли от блокпостов Харьковской области [ + – ] Коллаборанты передавали россиянам пароли от блокпостов Харьковской области [ + – ] Коллаборанты передавали россиянам пароли от блокпостов Харьковской области

Напомним, ранее СБУ разоблачила жену украинского военнослужащего, которая оказалась информатором спецслужб РФ. По данным правоохранителей, женщина за обещанное российское гражданство передавала кураторам разведданные о подразделении ВСУ, в котором служил ее супруг.

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала во Львове агентурную ячейку, которая работала по заданию пророссийских боевиков "Л/ДНР".