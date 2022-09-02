СБУ викрила колаборантів, які здавали ЗС РФ паролі від блокпостів Харківщини (фото)

Одним зі зрадників виявився співробітник компанії, яка надає послуги енергопостачання в регіоні.

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання двох колаборантів, які передавали ЗС РФ розвіддані про розташування підрозділів Збройних Сил України та паролі блокпостів у Харківській області. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, колаборантами виявились місцеві жителі, які через ідеологічні погляди добровільно погодилися співпрацювати зі спецслужбами Росії.

Жінка, використовуючи свої зв'язки у Харкові, збирала розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Її спільником виявився співробітник місцевої фірми, яка надає послуги енергопостачання. Чоловік, як стверджують у СБУ, мав доступ до будівель та споруд, що дозволяло йому безперешкодно виявляти місця дислокації українських військовослужбовців.

"Одним з основних завдань колаборантів було отримання актуальних паролів, які використовують на українських блокпостах. Всю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам Росії за допомогою месенджерів. Під час обшуків за місцем проживання зловмисників вилучили засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності", — наголошують у пресслужбі центр відомства.

Колаборантам пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" та "Державна зрада" відповідно.

За рішенням суду підозрювані протягом наступних 60 днів утримуються під вартою без права внесення грошової застави.

[ + – ] Колаборанти передавали росіянам паролі від блокпостів Харківської області [ + – ] Колаборанти передавали росіянам паролі від блокпостів Харківської області [ + – ] Колаборанти передавали росіянам паролі від блокпостів Харківської області

Нагадаємо, раніше СБУ викрила дружину українського військовослужбовця, яка виявилася інформаторкою спецслужб РФ. За даними правоохоронців, жінка за обіцяне російське громадянство передавала кураторам розвіддані про підрозділ ЗСУ, в якому служив її чоловік.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала у Львові агентурний осередок, який працював за завданням проросійських бойовиків "Л/ДНР".