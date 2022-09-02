Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился с президентом Израиля (фото)

По словам религиозного деятеля, он поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, убедив его увеличить объемы помощи Украине.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Сионистского конгресса Яковом Хагоэлем. Об этом Азман написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что поговорил с Герцогом и рассказал ему, почему для Израиля важно помогать Украине. Асман также убедил президента еврейского государства увеличить масштабы помощи украинской стороне.

"Провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и председателем Сионостского конгресса Яковом Хагоэлем. Я объяснил президенту Израиля важность помощи Украины и убедил его увеличить масштабы поддержки для Украины", — написал в своем сообщении раввин.

[ + – ] Ицхак Герцог, Моше Реувен Асман, Яков Хагоэль

Кто такой Моше Реувен Асман?

Моше Реувен Асман — это главный раввин Синагоги Бродского в Киеве. В 2005 году был избран главным раввином Украины. Награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие духовности в Украине.

Ранее Фокус писал, что обозреватель Надав Эяль заявил, что Израиль продает Украине оружие. По словам израильского журналиста, украинские офицеры проводят регулярные встречи с офицерами АОИ на территории нейтральных стран.

Еще напомним, что российские банки начали угрожать евреям. Давление на евреев со стороны банков РФ возникло на фоне кризиса, возникшего в связи с судебными разбирательствами по делу ликвидации Еврейского агентства для Израиля — "Сохнут".