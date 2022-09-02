Головний рабин України Моше Реувен Асман зустрівся із президентом Ізраїлю (фото)

За словами релігійного діяча, він поговорив із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом, переконавши його збільшити обсяги допомоги Україні.

Головний рабин України Моше Реувен Асман зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом та головою Сіоністського конгресу Яковом Хагоелем. Про це Азман написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що поговорив із Герцоґом і розповів йому, чому для Ізраїлю важливо допомагати Україні. Асман також переконав президента єврейської держави збільшити масштаби допомоги українській стороні.

"Провів зустріч із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом та головою Сіоністського конгресу Яковом Хагоелем. Я пояснив президенту Ізраїлю важливість допомоги України та переконав його збільшити масштаби підтримки для України", — написав у своєму повідомленні рабин.

[ + – ] Іцхак Герцоґ, Моше Реувен Асман, Яків Хагоель

Хто такий Моше Реувен Асман?

Моше Реувен Асман — це головний рабин Синагоги Бродського в Києві. У 2005 році його обрали головним рабином України. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток духовності в Україні.

Раніше Фокус писав, що оглядач Надав Еяль заявив, що Ізраїль продає Україні зброю. За словами ізраїльського журналіста, українські офіцери проводять регулярні зустрічі з офіцерами АОІ на території нейтральних країн.

Ще нагадаємо, що російські банки почали загрожувати євреям. Тиск на євреїв з боку банків РФ виник на тлі кризи, що виникла у зв'язку із судовими розглядами у справі ліквідації Єврейського агентства для Ізраїлю — "Сохнут".