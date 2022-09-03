Боец ВСУ вытащил раненных разведчиков через минное поле, несмотря на контузию (видео)

Разведгруппа попала под шквальный минометный огонь противника, но военный не растерялся и спас пробратимов, хотя сам тоже получил ранение.

Украинский военнослужащий спас двух раненных разведчиков, доставив их в госпиталь через минное поле. Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Одно из подразделений ВСУ получило по рации сообщение о том, что военнослужащим на одной из позиций нужна срочная помощь. Разведывательная группа отправилась туда и попала под "прицельный и шквальный" минометный огонь. Военный с позывным "Хан" получил контузию и ранение, но быстро пришел в себя и обнаружил, что его сослуживцам пострадали намного сильнее.

"Возле меня был боец ССОшник (ССО — Силы специальных операций, — ред.), которому досталось довольно серьезно. Оказав помощь, я понял, что он сам двигаться не может — там множественное осколочное, кость руки перебита, насколько мы поняли, потому что кровоточило сильно, и кровь еле-еле остановили двумя турникетами", — поделился Хан.

К счастью, на спине раненного военнослужащего был прикреплен большой карабин, взявшись за который Хан потащил его к машине. Российские войска еще несколько раз накрывали местность огнем, поэтому боец клал товарища на землю и прикрывал собой. Когда они добрались до транспорта, в нем уже находились три бойца ВСУ, один из которых был серьезно ранен.

Хан сел за руль и взял на себя управление машиной, направив ее самой короткой дорогой — через минное поле. Благодаря этому рискованному решению он доставил группу в военный госпиталь, где раненным своевременно оказали медицинскую помощь.

"После этого почувствовал, что сам начинаю терять сознание. Но, слава Богу, все нормально", — рассказал защитник Украины.

Ранее писали, что служебная собака Госпогранслужбы пересекла минное поле, чтобы вернуться к сослуживцам. В первые дни войны под Мариуполем Эльма испугалась обстрела и сбежала в заминированную посадку, где вскоре раздались взрывы. Пограничники уже считали четвероногую подругу погибшей, но она выжила и прибежала на позицию.

Недавно бойцы ВСУ показали кадры с поля боя, в котором сорвали прорыв россиян. Украинские защитники ударили по вражеским силам, когда они скопились в одном месте перед нападением. Из-за этого ВС РФ не смогли выстроиться в боевые порядки и провести запланированные маневры.