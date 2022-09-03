Боєць ЗСУ витяг поранених розвідників через мінне поле, незважаючи на контузію (відео)

Розвідгрупа потрапила під шквальний мінометний вогонь супротивника, але військовий не розгубився і врятував пробратимів, хоча сам також отримав поранення.

Український військовослужбовець врятував двох поранених розвідників, доправивши їх до шпиталю через мінне поле. Про це на своєму Telegram каналі повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Один із підрозділів ЗСУ отримав по рації повідомлення про те, що військовослужбовцям на одній з позицій потрібна термінова допомога. Розвідувальна група вирушила туди і потрапила під "прицільний і шквальний" мінометний вогонь. Військовий з позивним "Хан" отримав контузію і поранення, але швидко прийшов до тями і з'ясував, що його товариші по службі постраждали набагато сильніше.

"Біля мене був боєць ССОшник (ССО — Сили спеціальних операцій, — ред.), якому дісталося досить серйозно. Надавши допомогу, я зрозумів, що він сам рухатися не може — там множинне осколкове, кістку руки перебито, наскільки ми зрозуміли, тому що кровоточило сильно, і кров ледь-ледь зупинили двома турнікетами", — поділився Хан.

На щастя, на спині пораненого військовослужбовця був прикріплений великий карабін, взявшись за який Хан потяг його до машини. Російські війська ще кілька разів накривали місцевість вогнем, тож боєць клав товариша на землю та прикривав собою. Коли вони дісталися до транспорту, в ньому вже перебували три бійці ЗСУ, один з яких був серйозно поранений.

Хан сів за кермо і взяв на себе керування машиною, спрямувавши її найкоротшою дорогою — через мінне поле. Завдяки цьому ризикованому рішенню він доставив групу до військового шпиталю, де пораненим вчасно надали медичну допомогу.

"Після цього відчув, що сам починаю втрачати свідомість. Але, дякувати Богу, все нормально", — розповів захисник України.

Раніше писали, що службовий собака Держприкордонслужби перетнув мінне поле, щоб повернутися до товаришів по службі. У перші дні війни під Маріуполем Ельма злякалася обстрілу та втекла в заміновану посадку, де невдовзі пролунали вибухи. Прикордонники вже вважали чотириногу подругу загиблою, але вона вижила та прибігла на позицію.

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