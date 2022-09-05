РФ использует низкотехнологические элементы в своем самом лучшем оружии, — NYT (фото)

Аналитики Conflict Armament Research отмечают, что РФ повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты.

Самое лучшее высокоточное оружие, которое Россия использует для обстрелов военных и гражданских объектов в Украине, имеет старые низкотехнологические элементы. По приглашению украинского правительства независимая британская группа Conflict Armament Research вместе с сотрудниками СБУ изучила в июле российскую технику, пишет американское издание The New York Times.

Доклад аналитиков опровергает заявления РФ о перестроенной внутри страны армии, которая снова может соперничать с вооруженными силами ее западных противников. Однако также известно, что российское оружие часто основано на западных компонентах, не смотря на санкции, которые действуют с 2014 года.

"Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали увидеть это. Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года", — сказано в отчете.

Анализ российского оружия

Следователи проанализировали остатки трех типов российских крылатых ракет, в частности, новейшей Х-101 и управляемой ракеты "Торнадо-С". Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой SN-99. Использование Россией тех же компонентов указывает на узкие места в ее цепочке поставок, а ограничение поставок таких компонентов замедлит способность Москвы пополнять свои уменьшающиеся запасы управляемого оружия.

[ + – ] Составное изображение различных печатных плат, найденных в приемниках спутниковой навигации нескольких моделей российских ракет

В отчете также сказано, что были выявлены резкие различия между оружием высшего класса России и тем, что ВСУ получили от США. Отмечается, что следователи были шокированы безразличием РФ к тому, что в ее арсенале много вооружений, которые противник потенциально может переконструировать.

"Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х в лучшем случае. По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она открыта для всех, кто хочет разобрать ее и собрать свою собственную копию", — рассказал подрядчик NASA Арсенио Менендес.

По его словам, мешанина деталей, которые Россия использует для создания своего управляемого оружия, может также помочь объяснить, почему ее крылатые ракеты иногда не очень точны.

Напомним, 1 сентября Фокус писал, что РФ не сможет купить мощные чипы из-за санкций США. В Белом доме считают, что продукцию Nvidia и AMD могут использовать для разработки оружия или слежки за людьми.

Ранее Институт Лансинга сообщал, что некоторые страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Иностранные чипы, микросхемы и матрицы находят в российской боевой технике, которую захватывают или уничтожают на территории Украины.