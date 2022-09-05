РФ використовує низькотехнологічні елементи у своїй найкращій зброї, — NYT (фото)

Аналітики Conflict Armament Research зазначають, що РФ повторно використовує ті самі електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи свої новітні крилаті ракети та ударні вертольоти.

Найкраща високоточна зброя, яку Росія використовує для обстрілу військових та цивільних об'єктів в Україні, має старі низькотехнологічні елементи. На запрошення українського уряду незалежна британська група Conflict Armament Research разом із співробітниками СБУ вивчила у липні російську техніку, пише американське видання The New York Times.

Доповідь аналітиків спростовує заяви РФ про перебудовану всередині країни армію, яка знову може змагатися зі збройними силами її західних супротивників. Однак також відомо, що російська зброя часто створена на західних компонентах, незважаючи на санкції, які діють з 2014 року.

"Ми бачили, що Росія повторно використовує одні й ті ж електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи свої новітні крилаті ракети та ударні вертольоти, і ми не очікували побачити це. Російська керована зброя наповнена неросійськими технологіями та компонентами, а більшість задокументованих нами комп'ютерних чипів було зроблено західними країнами після 2014 року", — сказано у звіті.

Аналіз російської зброї

Слідчі проаналізували залишки трьох типів російських крилатих ракет, зокрема, новітньої Х-101 та керованої ракети "Торнадо-С". Усі вони містили ідентичні компоненти з маркуванням SN-99. Використання Росією тих же компонентів вказує на вузькі місця в її ланцюжку поставок, а обмеження поставок таких компонентів уповільнить здатність Москви поповнювати свої запаси керованої зброї.

[ + – ] Складене зображення різних друкованих плат, знайдених у приймачах супутникової навігації кількох моделей російських ракет

У звіті також сказано, що було виявлено різку різницю між зброєю вищого класу Росії і тим, що ЗСУ отримали від США. Наголошується, що слідчі були шоковані байдужістю РФ до того, що в її арсеналі багато озброєння, яке противник потенційно може переконструювати.

"Це рівень технологій кінця 1990-х або середини 2000-х у кращому випадку. По суті, це еквівалент ігрової консолі Xbox 360, і схоже, що вона відкрита для всіх, хто хоче розібрати її та зібрати свою власну копію", — розповів підрядник NASA Арсеніо Менендес.

За його словами, набір деталей, які Росія використовує для створення своєї керованої зброї, може також допомогти пояснити, чому її крилаті ракети іноді не дуже точні.

Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав, що РФ не зможе купити потужні чипи через санкції США. У Білому домі вважають, що продукцію Nvidia та AMD можуть використовувати для розробки зброї чи стеження людей.

Раніше Інститут Лансінга повідомляв, що деякі країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Іноземні чипи, мікросхеми та матриці знаходять у російській бойовій техніці, яку захоплюють чи знищують на території України.