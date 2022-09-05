В Черновцах вынесли приговор предателю, который "сдавал" РФ позиции "Азова"

Мужчина, который ещё до 24 февраля начал работать на спецслужбы РФ, получил 16 лет лишения свободы, а его подельник проведет в местах лишения свободы 10 лет.

Шевченковский районный суд Черновцов вынес обвинительный приговор мужчине, который передавал российским военным позиции бойцов "Азова". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчина получил 16 лет лишения свободы за то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов".

В январе 2021 года он выехал из Киева в одну из стран Ближнего Востока, но свою работу на российские спецслужбы продолжил.

После 24 февраля по приказу кремлевских кураторов обвиняемый вернулся в Украину.

Мужчине приказали разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

После получения всех интересующих данных, российские спецслужбы планировали осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако украинца, который перешел на сторону противника, задержали украинские силовики.

Известно, что спецоперацию по разоблачению проводили контрразведчики и следователи СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Одновременно сотрудники СБУ задержали и подельника обвиняемого. Он "работал" на российские спецслужбы в Чернигове. Мужчина тоже получил обвинительный приговор и проведет в местах лишения свобод десть лет.

Мужчин признали виновными по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины — "Участие в террористической группе или террористической организации". Статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины сообщила о задержании диверсанта, которого обвиняют в подготовке терактов в Черновцах. По данным контрразведки, подозреваемый, у которого есть паспорт гражданина Украины, по заданию российских спецслужб должен был осуществить взрывы на железной дороге.

Также сообщалось, что на Донбассе задержали 18-летнюю девушку, которая сотрудничала со спецслужбами РФ. Жительница Бахмута добровольно передавала оккупантам информацию о передвижении украинских военнослужащих и местах дислокации ВСУ в прифронтовом городе.