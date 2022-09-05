У Чернівцях ухвалили вирок зраднику, який "здавав" РФ позиції "Азова"

Чоловік, який ще до 24 лютого почав працювати на спецслужби РФ, одержав 16 років позбавлення волі, а його поплічник проведе в місцях позбавлення волі 10 років.

Шевченківський районний суд Чернівців ухвалив обвинувальний вирок чоловікові, який передавав російським військовим позиції бійців "Азова". Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловік отримав 16 років ув'язнення за те, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону "Азов".

У січні 2021 року він виїхав із Києва до однієї з країн Близького Сходу, але свою роботу на російські спецслужби продовжив.

Після 24 лютого за наказом кремлівських кураторів обвинувачений повернувся до України.

Чоловікові наказали розвідувати місця розташування резервуарів із пальним та дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

Після отримання всіх потрібних даних російські спецслужби планували здійснити диверсії, включаючи вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах. Проте українця, котрий перейшов на бік супротивника, затримали українські силовики.

Відомо, що спецоперацію з викриття проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Водночас співробітники СБУ затримали і спільника обвинуваченого. Він "працював" на російські спецслужби у Чернігові. Чоловік теж отримав обвинувальний вирок і проведе у місцях позбавлення волі близько років.

Чоловіків визнали винними за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України — "Участь у терористичній групі чи терористичній організації". Стаття передбачає покарання від 8 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у червні Служба безпеки України повідомила про затримання диверсанта, якого звинувачують у підготовці терактів у Чернівцях. За даними контррозвідки, підозрюваний, який має паспорт громадянина України, за завданням російських спецслужб мав здійснити вибухи на залізниці.

Також повідомлялося, що на Донбасі затримали 18-річну дівчину, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Мешканка Бахмута добровільно передавала окупантам інформацію про пересування українських військовослужбовців та місця дислокації ЗСУ у прифронтовому місті.