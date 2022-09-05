Украинские силы контролируют 45% Донецкой области, — глава ОВА (видео)

По словам Павла Кириленко, враг не прекращает попыток наступать по основным направлениям в регионе, однако безуспешно. ВС РФ ежедневно обстреливают территорию всей области.

Вооруженные силы Украины контролируют около 45% Донецкой области. Об этом в эфире независимого белорусского телеканала "Белсат News" рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области территория, которая контролируется украинской властью до полной деоккупации региона, составляет приблизительно 45%", – подчеркнул Кириленко.

По его словам, российские войска не прекращают своих попыток наступления по ключевым направлениям – Бахмутском и Авдеевском, однако безуспешно. При этом Кремль постоянно заявляет о переносе сроков выходов к админграницам региона.

При этом оккупанты ежедневно обстреливают территорию всей Донецкой области.

"Обстрелы области, гражданской инфраструктуры, населенных пунктов как вдоль линии фронта, так и по всей области фактически продолжаются ежедневно", – прокомментировал Кириленко.

В результате обстрелов в регионе каждый день фиксируются жертвы и раненые среди мирного населения.

Напомним, Нацгвардия форсировала Северский Донец и освободила село Озерное рядом с Лиманом. Село в Краматорском районе удерживалось подразделениями Росгвардии, однако украинским защитникам удалось их выбить.

Ранее глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что до конца года Украина вряд ли сможет освободить свои временно оккупированные Россией территории. Он отметил, что до окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Далее война, которую развязала Россия, перейдет в статическую фазу.