Українські сили контролюють 45% Донецької області, — голова ОВА (відео)

За словами Павла Кириленка, ворог не припиняє спроб наступати на основних напрямках у регіоні, проте безрезультатно. ЗС РФ щодня обстрілюють територію усієї області.

Збройні Сили України контролюють близько 45% Донеччини. Про це в ефірі незалежного білоруського телеканалу "Белсат News" розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Донецькій області територія, яку контролює українська влада до повної деокупації регіону, становить приблизно 45%", — наголосив Кириленко.

За його словами, російські війська не припиняють своїх спроб наступу на ключових напрямках — Бахмутському та Авдіївському, проте без успіху. Водночас Кремль постійно заявляє про перенесення термінів виходу до адмінкордонів регіону.

Разом з тим окупанти щодня обстрілюють територію усієї Донецької області.

"Обстріли області, цивільної інфраструктури, населених пунктів як вздовж лінії фронту, так і по всій області фактично продовжуються щодня", — прокоментував Кириленко.

Внаслідок обстрілів у регіоні щодня фіксуються жертви та поранені серед мирного населення.

Нагадаємо, Нацгвардія форсувала Сіверський Донець і звільнила село Озерне поряд із Лиманом. Село у Краматорському районі утримувалося підрозділами Росгвардії, проте українським захисникам вдалося їх вибити.

Раніше глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що до кінця року Україна навряд чи зможе звільнити свої тимчасово окуповані Росією території. Він наголосив, що до закінчення активних бойових дій в Україні залишилося 7-9 тижнів. Далі війна, яку розв'язала Росія, перейде у статичну фазу.