Переговоры пройдут, но не с Путиным: Украина будет договариваться с РФ только с позиции силы

По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, Москва настаивает на переговорах, потому что позиция Украины усиливается. Санкции и наши военные успехи заставят Россию отказаться от ее предыдущих требований.

Украина выйдет на переговоры с Россией только с позиции силы. Об этом в своей колонке для агентства "РБК-Украина" пишет бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он считает, что Москва в настоящее время настаивает на переговорах, так как видит, что позиция Украины усиливается.

"Сейчас Европа и Запад отказываются от российских энергоносителей. Следующей попыткой будет ограничение цен на российскую нефть. В Москве это поняли и сейчас будут пытаться, как они делают по закрытым каналам, опять же намекать на возможность переговоров. И это они будут делать все чаще", – подчеркивает Климкин.

По словам дипломата, переговоры со страной-агрессором так или иначе произойдут. Однако Украина их будет вести только с сильной позицией.

"Мы должны их вести с сильной позицией и совместно с Западом, только тогда переговоры будут иметь смысл. Но на сегодня Путин не готов к таким переговорам. Поэтому условий для них по состоянию на сегодня совсем нет", – отметил бывший глава украинского МИД.

Он также рассказал, что, возможно, переговоры будут проводиться не с президентом РФ Владимирым Путиным, а с другими российскими представителями.

"У России есть свои кланы, там есть олигархи, которые могут играть в свои игры и внутри, и снаружи", – объяснил Климкин.

Как говорит дипломат, пока Кремль продолжает настаивать на своих условия: Украина должна признать независимость "Л/ДНР", вхождение Крыма в состав России и согласиться на внеблоковый статус.

И Украина пока еще не создала достаточно сильную позицию, чтобы заставить РФ отказаться от этих планов. Однако военные успехи ВСУ и санкции против страны-агрессора смогут поставить Киев в более выгодные условия.

"Нам надо с ними говорить только тогда, когда они поймут, что должны отказаться от всех их первоначальных требований. Это и есть сильная позиция", – подчеркнул Климкин.

Напомним, в конце августа в Госдуме РФ заговорили о мирных переговорах с Украиной. Это произойдет при условии, если "Украина проявит инициативу".

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил, что если оккупанты устроят судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе, то это будет означать конец любым переговорам с Россией. Глава государства подчеркнул, что Украина не будет терпеть издевательств над героями и защитниками своей страны и Россия сама себя отрежет от любого диалога.