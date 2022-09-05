Переговори відбудуться, але не з Путіним: Україна домовлятиметься з РФ лише з позиції сили

За словами ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, Москва наполягає на переговорах, бо позиція України посилюється. Санкції та наші військові успіхи змусять Росію відмовитись від її попередніх вимог.

Україна вийде на переговори з Росією лише з позиції сили. Про це у своїй колонці для агентства "РБК-Україна" пише колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він вважає, що Москва наполягає на переговорах, оскільки бачить, що позиція України посилюється.

"Зараз Європа та Захід відмовляються від російських енергоносіїв. Наступною спробою буде обмеження цін на російську нафту. У Москві це зрозуміли та зараз намагатимуться, як вони роблять через закриті канали, знову ж таки натякати на можливість переговорів. І це вони робитимуть усе частіше", — наголошує Клімкін.

За словами дипломата, переговори з країною-агресором так чи інакше відбудуться. Однак Україна їх вестиме лише із сильною позицією.

"Ми повинні їх вести із сильною позицією та спільно із Заходом, лише тоді переговори матимуть сенс. Але на сьогодні Путін не готовий до таких переговорів. Тому умов для них станом на сьогодні зовсім немає", — зазначив колишній глава українського МЗС.

Він також розповів, що, можливо, переговори будуть проводитися не з президентом РФ Володимиром Путіним, а з іншими російськими представниками.

"Росія має свої клани, там є олігархи, які можуть грати у свої ігри і всередині, і зовні", — пояснив Клімкін.

Як каже дипломат, поки що Кремль продовжує наполягати на своїх умовах: Україна має визнати незалежність "Л/ДНР", входження Криму в склад Росії та погодитися на позаблоковий статус.

І Україна поки що не створила достатньо сильну позицію, щоб змусити РФ відмовитися від цих планів. Однак військові успіхи ЗСУ та санкції проти країни-агресора зможуть поставити Київ у вигідніші умови.

"Нам треба з ними говорити лише тоді, коли вони зрозуміють, що мають відмовитися від усіх їхніх початкових вимог. Це і є сильна позиція", — наголосив Клімкін.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Держдумі РФ заговорили про мирні переговори з Україною. Це станеться за умови, якщо "Україна виявить ініціативу".

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попередив, що якщо окупанти влаштують судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі, то це означатиме кінець будь-яким переговорам із Росією. Глава держави наголосив, що Україна не терпітиме знущань над героями та захисниками своєї країни, і Росія сама себе відріже від будь-якого діалогу.