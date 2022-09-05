Обесточены два региона Украины: ВС РФ отключили Каховскую ГЭС

Российские оккупанты продолжают устанавливать порядки на оккупированных территориях. На этот раз из-за их противоправных действий без электричества остались Запорожская и Херсонская области.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удерживают временно захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины. В Черном море находятся корабли с готовимы до запуска ракетами типа "Калибр".

Атаки оккупантов

В течение суток российские захватчики совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов.

Оккупанты атаковали:

Харьковкую область (села Залиман, Дмитровка, Яковлевка);

Донецкую область (пгт Зайцево, села Кодема, города Соледар, Красногоровка);

Запорожскую область (село Дорожнянка);

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;

На Северском направлении обстрелам подверглись приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях захватчики, задействуя имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстреливать военную и гражданскую инфраструктуры, а именно:

на Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотово, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель;

на Славянском направлении — Краснополье, Вернополье, Дибровное и Богородичное;

на Краматорском направлении — Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Северск и Спорное;

на Бахмутском направлении — Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцевое и Майорськ;

на Авдеевском направлении — Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка;

на Новопавловском направлении — Вольное Поле, Времьевка, Новомихайловка и Керменчик;

на Запорожском направлении — Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

По имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что исключает их увольнения с военной службы в течение трех лет. Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

Отключение Каховской ГЄС

Российская армия продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

ВСУ держат оборону

Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины.

ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов на территории Украины.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают огневую поддержку действий наземных группировок войск.

По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными свыше 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражено более 30 военнослужащих и 3 танка противника, а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Успешные действия Сил обороны привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.

[ + – ] Генштаб проинформировал о военной ситуации в Украине

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

Также Фокус писал, что в оккупированной Новой Каховке под ударами ВСУ рухнул мост.