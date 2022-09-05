Знеструмлено два регіони України: ЗС РФ відключили Каховську ГЕС

Російські окупанти продовжують встановлювати порядки на окупованих територіях. Цього разу через їхні протиправні дії без електрики залишилися Запорізька та Херсонська області.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю за територією Донецької області, а також утримують тимчасово захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що зберігається загроза масованих авіаційних і ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. У Чорному морі розташовані кораблі, які готуються до запуску ракетами типу "Калібр".

Атаки окупантів

Протягом доби російські загарбники здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів із метою ураження військових і цивільних об'єктів.

Окупанти атакували:

Харківську область (села Залиман, Дмитрівка, Яківка);

Донецьку область (смт Зайцеве, села Кодема, міста Соледар, Красногорівка);

Запорізьку область (село Дорожнянка);

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін;

На Сіверському напрямку обстрілу зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках загарбники, задіявши наявні засоби вогневого ураження, продовжували обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру, а саме:

на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепель;

на Слов'янському напрямку — Краснопілля, Вернопілля, Дібрівне та Богородичне;

на Краматорському напрямку — Донецьке, Піскунівка, Крива Лука, Сіверськ і Спірне;

на Бахмутському напрямку — Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку — Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка;

на Новопавлівському напрямку — Вільне Поле, Врем'євка, Новомихайлівка та Керменчик;

на Запорізькому напрямку — Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам'янське.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів і позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад-Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка й Таврійське.

За наявною інформацією, командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на договір, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. Крім того, на вказану категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.

Відключення Каховської ГЄС

Російська армія продовжує здійснювати протиправні дії в Херсонській області. Так, окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

ЗСУ тримають оборону

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують певні рубежі та не допускають просування загарбників углиб території України.

ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я, а на Краматорському напрямі мали тактичний успіх і вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбиває ракетні й авіаційні удари супротивника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів на території України.

Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога.

Ракетні війська й артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. Внаслідок успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. У місті Херсон уразили понад 30 військовослужбовців і 3 танки противника, а в районі Антонівського мосту й переправи знищено зенітний ракетний комплекс і шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони привели до виведення з ладу переправ у районі Херсона та вкотре звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

[ + – ] Генштаб поінформував про військову ситуацію в Україні

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію.

Також Фокус писав, що в окупованій Новій Каховці під ударами ЗСУ впав міст.